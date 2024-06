TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 6,86 EUR zu. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 130.652 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,027 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

