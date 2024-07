TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 7,22 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 7,22 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,92 EUR. Bisher wurden heute 4.924.235 TUI-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Gewinne von 11,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 39,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,398 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,70 EUR je TUI-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte TUI die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

