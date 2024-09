TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 6,07 EUR. Bei 6,09 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.398 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. Gewinne von 32,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 28,07 Prozent Luft nach unten.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,46 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TUI-Aktie.

