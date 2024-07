TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TUI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,16 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 7,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,12 EUR. Bei 7,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.173 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 10,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 63,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,398 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,57 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

