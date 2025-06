TUI Aktie News: Hausse bei TUI am Nachmittag

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 5,7 Prozent.

Die TUI-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 6,54 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.251.150 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Gewinne von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 22,78 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,90 EUR für die TUI-Aktie.

Am 14.05.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

