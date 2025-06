TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 6,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 6,39 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 756.394 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 26,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,43 EUR für die TUI-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,70 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

