TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,08 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 7,08 EUR ab. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,02 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.138.427 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 65,30 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TUI-Aktie.

