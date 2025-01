TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Vormittag

TUI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 8,11 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 8,11 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 8,11 EUR ein. Mit einem Wert von 8,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 131.285 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,44 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,74 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,068 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.12.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 18.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

