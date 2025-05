TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag tiefer

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 6,88 EUR ab.

Die TUI-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 6,88 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,96 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.409.960 Stück gehandelt.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

