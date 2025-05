TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,94 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 EUR. Bisher wurden heute 477.954 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,03 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 37,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,43 EUR.

Am 14.05.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

