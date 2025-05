TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 6,94 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 6,94 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,05 EUR. Bisher wurden heute 837.101 TUI-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 27,25 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,075 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,43 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie stärker: Ryanair verleiht Rückenwind

TUI-Aktie trotzdem tiefrot: TUI steigert Umsatz im Winter trotz fehlender Osterurlaube - Verlust verringert

TUI präsentiert Quartalsbilanz: Was Experten erwarten