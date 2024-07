TUI Aktie News: TUI am Montagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 6,19 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 6,19 EUR. Bei 6,15 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.976.443 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 8,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,45 Prozent. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 41,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,70 EUR angegeben.

TUI veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

