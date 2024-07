TUI Aktie News: TUI verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 6,13 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 6,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.562.545 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 23,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 40,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,56 EUR je Aktie gewesen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TUI.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

