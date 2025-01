TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 7,91 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,91 EUR nach oben. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.703.222 TUI-Aktien.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 36,13 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,73 EUR.

Am 11.12.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 1,78 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 8,48 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

