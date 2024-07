TUI Aktie News: TUI am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,09 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 6,09 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.865.070 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,74 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,26 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. TUI dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

