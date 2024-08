TUI Aktie News: TUI steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 5,90 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 5,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,84 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 805.398 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 26,42 Prozent niedriger. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

