TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 6,64 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,61 EUR. Bei 6,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.365 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 52,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,029 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,58 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.08.2024 gerechnet. Am 07.08.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

