TUI Aktie News: TUI zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf TUI-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 7,55 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 7,64 EUR. Mit einem Wert von 7,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.355.675 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,68 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 9,43 EUR.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort

TUI-Aktie wegen Zolldrohungen tiefer: Tuifly und Verdi einigen sich im Tarifstreit um Bodenpersonal

TUI-Aktie stärker: Ryanair verleiht Rückenwind