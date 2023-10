TUI Aktie News: TUI am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 4,80 EUR.

Die TUI-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 4,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 4,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.102.523 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 11,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,83 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 8,98 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 7,57 EUR.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.12.2024 dürfte TUI die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,930 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

