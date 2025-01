TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,18 EUR zu.

Das Papier von TUI legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 8,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.221 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 8,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,068 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,73 EUR an.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TUI-Bilanz für Q1 2025 wird am 18.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

