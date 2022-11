Uber Aktie News: Uber am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uber 29,86 EUR

Der Uber-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 29,88 EUR. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 29,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.696 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 42,21 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 19,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,75 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 USD.

Uber ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.343,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.929,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 112,34 Prozent gesteigert.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2022 -4,947 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

