Uber Aktie News: Uber reagiert am Abend positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 96,73 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 96,73 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,95 USD. Zuletzt wurden via New York 945.826 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

