Uber Aktie News: Uber am Abend mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 92,76 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 92,76 USD. Bei 90,95 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.018.040 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 5,34 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit Abgaben von 36,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,91 USD im Jahr 2025 aus.

