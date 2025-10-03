Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kurs der Uber

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 98,17 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 98,17 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 98,17 USD. Bei 96,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 362.867 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Kursverlust von 39,56 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

