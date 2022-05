Uber Aktie News: Uber tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Uber 26,46 EUR

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 26,58 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 26,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 232 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 43,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2022 bei 24,65 EUR. Abschläge von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00 USD an.

Uber ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 6.854,00 USD gegenüber 3.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Uber-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,123 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

