Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 85,54 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 85,54 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 85,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 981.563 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 55,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 05.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 9,94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 USD je Aktie.

