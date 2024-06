Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 64,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 65,29 USD. Bei 65,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 273.225 Uber-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,10 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,61 USD. Dieser Wert wurde am 08.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 68,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,13 Mrd. USD im Vergleich zu 8,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,863 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

