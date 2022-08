Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Uber 30,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,6 Prozent auf 31,14 EUR. Bei 31,75 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 31,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.399 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 42,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,32 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.073,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.903,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Uber-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Uber rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,446 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

