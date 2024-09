So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag stärker

05.09.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,75 USD.

Uber 64,82 EUR -0,23 EUR -0,35%

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 72,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210.331 Uber-Aktien umgesetzt. Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 44,13 Prozent sinken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung

