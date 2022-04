Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag tief südwärts

Aktien in diesem Artikel Uber 29,97 EUR

-6,53% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 6,8 Prozent im Minus bei 29,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 29,95 EUR. Bei 31,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 4.708 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,18 EUR an. 70,77 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 13,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 02.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -0,54 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,22 Prozent auf 3,17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 02.06.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber und BP kooperieren für Lieferservice - Uber- und BP-Aktien uneinheitlich

Delivery Hero-Aktie: Konkurrenz bevorzugt

Uber will als Lieferdienst in Deutschland stark expandieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com