Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 07.06.2022 16:22:00 Uhr 2,0 Prozent auf 22,61 EUR. Die Uber-Aktie sank bis auf 22,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,76 EUR. Bisher wurden heute 3.423 Uber-Aktien gehandelt.

Am 07.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 48,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (20,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,05 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Am 04.05.2022 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.854,00 USD im Vergleich zu 2.903,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Uber-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,004 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

