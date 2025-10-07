DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber gibt am Dienstagnachmittag nach

07.10.25 16:09 Uhr
Uber Aktie News: Uber gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 99,59 USD.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 99,59 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 99,50 USD. Bei 100,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.701 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

