Uber Aktie News: Uber am Abend in Rot

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 97,55 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 97,55 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 97,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,07 USD. Zuletzt wurden via New York 1.097.250 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,91 USD im Jahr 2025 aus.

