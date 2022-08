Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Uber 31,25 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 31,56 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 31,85 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.836 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 42,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 25,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,49 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 USD aus.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.073,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.929,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -4,514 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber mit überzeugenden Zahlen: Uber-Aktie schnellt zweistellig hoch

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uber-Aktie gibt ab: Sammelklage gegen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern eingereicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com