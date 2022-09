Uber Aktie News: Uber am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 30,05 EUR

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 30,06 EUR. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 259 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR. Gewinne von 28,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,00 USD.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.073,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.929,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uber-Verlust in Höhe von -4,647 USD je Aktie aus.

