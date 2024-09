Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 68,26 USD.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 68,26 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 67,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,83 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 190.532 Aktien.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,28 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 9,23 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 1,07 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds