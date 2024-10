Uber Aktie News: Uber steigt am Nachmittag stark

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,7 Prozent auf 83,90 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 83,90 USD zu. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,01 USD an. Bei 81,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 2.115.262 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2024 markierte das Papier bei 84,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,13 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,09 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 52,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 9,23 Mrd. USD umgesetzt.

Die Uber-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

