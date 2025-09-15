Uber Aktie News: Uber am Nachmittag tiefer

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 97,89 USD.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 97,89 USD ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 97,62 USD. Bei 99,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 519.568 Uber-Aktien.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,39 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

