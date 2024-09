Aktienkurs aktuell

Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Nachmittag zu

17.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 71,81 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,81 USD. Bei 71,97 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,97 USD. Bisher wurden via New York 194.739 Uber-Aktien gekauft oder verkauft. Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 40,09 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 44,17 Prozent wieder erreichen. Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,19 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,93 Prozent auf 10,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 06.11.2024 gerechnet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 USD je Uber-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung

