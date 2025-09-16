DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.933 +0,4%Nas22.252 -0,4%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Uber Aktie News: Uber am Abend verlustreich

17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 93,09 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 4,8 Prozent auf 93,09 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 92,53 USD. Bei 96,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.380.596 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 99,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 6,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,27 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
mehr Analysen