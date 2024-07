Uber Aktie News: Uber tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 67,92 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 67,92 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 67,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,00 USD. Zuletzt wechselten 379.189 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 40,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 08.05.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 10,13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,82 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Uber am 30.07.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,876 USD je Aktie aus.

