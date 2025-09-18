Uber Aktie News: Uber macht am Freitagabend Boden gut

Uber im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 98,63 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 98,63 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,75 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.683.829 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,70 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

