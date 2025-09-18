Uber Aktie News: Uber macht am Freitagabend Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 98,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 98,63 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,75 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.683.829 Uber-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,70 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen