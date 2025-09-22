Uber Aktie News: Uber am Abend mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,21 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 98,21 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,80 USD nach. Mit einem Wert von 100,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 843.612 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 39,59 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an