Uber Aktie News: Uber tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 88,71 USD zeigte sich die Uber-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Uber-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 88,71 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 89,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 88,30 USD ein. Bei 88,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 356.659 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 38,01 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach -0,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

