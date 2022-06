Uber Aktie News: Uber am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Uber 20,40 EUR

-3,75% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 20,49 EUR. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 20,02 EUR ein. Mit einem Wert von 20,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.081 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 07.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,28 Prozent hinzugewinnen. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 5,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 64,00 USD.

Am 04.05.2022 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.854,00 USD gegenüber 2.903,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -0,018 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Uber-Aktie stärker: Sparmaßnahmen geplant

"Super-App": Noch 2022 integriert Uber UK Flugzeuge, Züge, Busse und Mietwagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com