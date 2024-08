Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 73,59 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 73,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 74,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,68 USD. Zuletzt wechselten via New York 236.853 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 11,56 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 45,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,06 USD je Aktie.

