Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 67,30 USD.

Die Uber-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 67,30 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,25 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 435.507 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 22,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 18,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.10.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Uber die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 1,82 USD im Jahr 2024 aus.

