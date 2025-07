Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uber

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 91,43 USD.

Das Papier von Uber befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 91,43 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,18 USD aus. Bei 92,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 229.669 Uber-Aktien.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (54,99 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,93 USD je Aktie.

