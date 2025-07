Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 90,00 USD ab.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 90,00 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 90,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 271.275 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 8,57 Prozent wieder erreichen. Bei 54,99 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 38,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.05.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,32 USD je Aktie erzielt worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,93 USD im Jahr 2025 aus.

