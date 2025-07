Uber Aktie News: Uber legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 93,07 USD.

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 93,07 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,40 USD an. Bei 91,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 511.275 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 97,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.05.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach -0,32 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Uber rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

